(ANSA) – POTENZA, 24 OTT – L’ex senatore democristiano Nicola Lapenta – che nel 1983, per alcuni mesi, guidò la Commissione Antimafia e fece parte della prima Commissione parlamentare d’inchiesta sulla strage di via Fani – è morto a Roma all’età di 92 anni. Nato a Corleto Perticara (Potenza) nel 1926, avvocato, fu consigliere, assessore e presidente della Provincia di Potenza. Fu eletto alla Camera dei Deputati nel 1972 e al Senato dal 1976 al 1986, quando venne eletto dal Parlamento in seduta comune (con 702 voti su 804) componente del Consiglio Superiore della Magistratura, organo nel quale fu presidente della prima commissione.