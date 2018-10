(ANSA-AP) – BOSTON (USA), 24 OTT – Continua la stagione ‘da favola’ (108 match vinti) dei Boston Red Sox, arrivati fino alle World Series, la sfida al meglio delle sette partite che assegna il titolo della Major League del baseball. Al Fenway Park la squadra del manager portoricano Alex Cora ha battuto i Los Angeles Dodgers per 8-4 in gara-uno, durata quattro ore. La svolta del match è stato il fuoricampo da tre punti dell’hitter Eduardo Nunez. Gara-2 si giocherà in nottata sempre a Boston.