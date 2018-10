(ANSA) – ROMA, 24 OTT – “Tornare in vetta alla leadership mondiale è uno dei miei obiettivi, non l’unico. Non vedo l’ora di scendere in campo, l’HSBC è uno dei quei tornei che tutti i giocatori vogliono giocare e vincere”. Dustin Johnson ha ceduto il trono mondiale a Brooks Koepka. Ma a Shanghai (da domani a domenica), nell’ultimo evento stagionale del WGC (il mini circuito mondiale) l’americano è pronto a dare battaglia per riprendersi la 1/a posizione già persa e riconquistata 3 volte nel 2018.