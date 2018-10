(ANSA) – TORINO, 24 OTT – La gioia per aver espugnato l’Old Trafford, ipotecando il passaggio del turno in Champions League, invade i profili social dei calciatori bianconeri. “Ben fatto” è il semplice ma efficace riassunto di Paulo Dybala su Instagram. L’attaccante argentino ha postato la foto della sua esultanza dopo il gol più importante di questa stagione europea, il quarto in Champions League dopo la tripletta realizzata con lo Young Boys. “Solidi, consapevoli, compatti – scrive Leonardo Bonucci nel suo profila Instagram -. Ci eravamo ripromessi di reagire dopo sabato e lo abbiamo fatto in un contesto unico”. Dopo l’errore difensivo di sabato con il Genoa, ieri la difesa bianconera ha disputato una partita perfetta, prestazione evidenziata anche da Mourinho nel post partita. “Una vittoria straordinaria” per capitan Chiellini, ma anche “importantissima per il nostro cammino europeo”, aggiunge Barzagli, sempre su Instagram. Si affida all’ironia Miralem Pjanic: “Il Paradiso non è poi così lontano dall’inferno”.