(ANSA) – ROMA, 24 OTT – “Questa manovra abolisce il lavoro e i giovani, cioè il futuro. Fa carico alle future generazioni degli errori del passato con prebende che qualcuno in futuro pagherà. Questo per noi è inaccettabile”. Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato Andrea Marcucci in una conferenza stampa con il suo omologo alla Camera Graziano Delrio, in cui hanno presentato la proposta di legge Credito Giovani. “Nella manovra – ha detto Delrio – non c’è una parola su educazione, scuola e formazione. Un Paese come il nostro con basso indice di laureati non abolirà mai la povertà”. Delrio ha poi criticato il reddito di cittadinanza sostenendo che “allargando il Rei a tutti e cinque milioni di poveri sarebbe stata la risposta più semplice: non lo diciamo noi, lo dice l’Alleanza contro la povertà, lo dice la Chiesa. Pensiamo che il reddito di cittadinanza sia un pasticcio, che non entrerà in vigore l’1 marzo come dice DI Maio, che non creerà lavoro e non aiuterà i giovani a trovarlo”