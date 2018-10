(ANSA) – ROMA, 24 OTT – “Voglio fare gli auguri al presidente Gravina e alla sua squadra, c’è una Federcalcio che ha iniziato un nuovo percorso e che darà risposte. Mi piace la sua idea del gioco di squadra: ognuno fa la sua parte, con un gioco di squadra che questo Paese non sempre riesce a esprimere. Noi non faremo mancare la nostra collaborazione che sentiamo come un dovere”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi, durante la presentazione dell’accordo di finanziamento con la Spal per lo stadio ‘Paolo Mazza’.