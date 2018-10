(ANSA) – ROMA, 24 OTT – “Novità sullo stadio della Roma? Il tema è delicato, noi confermiamo la disponibilità sia riguardo la parte sportiva sia quella relativa al business park”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto per il credito sportivo, Andrea Abodi, a margine della presentazione dell’accordo di finanziamento con la Spal per lo stadio ‘Paolo Mazza’. “Per rispetto della situazione – dice ancora Abodi – attendiamo di capire se, come e quando scendere in campo anche noi per lo sviluppo del progetto che resta affascinante, auspicabile e opportuno. Ma questi fattori si devono necessariamente combinare con la correttezza della procedura”.