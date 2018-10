(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Sono oltre 24 mila i questionari compilati da iscritti e simpatizzanti del Pd in vista del Forum tematico che si terrà nella fine settimana a Milano. Lo riferisce all’Ansa Tommaso Nannicini, responsabile del Forum. In vista del Forum è stato predisposto un questionario con risposte aperte, al quale si poteva rispondere anche on line in un apposito sito (ilfuturociascolta.it). Le domande sono articolate in due sezioni: la prima interpellava sui valori, e la seconda sulle politiche e le proposte.