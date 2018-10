(ANSA) – MILANO, 24 OTT – Il Club Italia, la squadra federale che milita nel campionato di A1 femminile, è un esperimento ripetibile anche nel calcio e in altri sport. Ne è convinto il presidente della Fipav, Bruno Cattaneo, a margine della presentazione della 74esima edizione Samsung Volley Cup. “Il Club Italia solo negli ultimi 5 anni ha dato 44 giocatrici tra i campionati di A1 e A2 sottolinea il presidente della Fipav -, nove azzurre alla Nazionale che ha appena conquistato l’argento al Mondiale. Di fronte ai proclami, noi come Fipav abbiamo fatto i fatti. Arrivarci non è facile: bisogna parlare di vivai, della classe dirigente. E i risultati non sono immediati: servono passione, sacrificio e volontà da parte di tutti”. “La Nazionale d’altronde resta il traino di tutto il movimento – conclude Cattaneo -, con tutto il rispetto per i club e i loro investimenti”.