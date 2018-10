(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è tornato in via dei Lucani, nel quartiere di San Lorenzo, dopo le contestazioni di questa mattina, ed ha deposto una rosa bianca davanti all’ingresso dello stabile dove è stata trovata morta Desiree Mariottini. È il gesto, informa il Viminale, che avrebbe voluto fare anche stamattina: “Non l’avevo portato a termine per non creare altri problemi ai residenti perbene”, spiega il ministro, facendo riferimento alle proteste dei centri sociali.