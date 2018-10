(ANSA) – RIO DE JANEIRO, 24 OTT – Il ct del Brasile, Tite, seguirà con grande interesse la sfida di Champions di questa sera fra Paris SG e Napoli. Non solo perché gli interessa verificare le condizioni di Neymar, Thiago Silva e Marquinhos ma anche perché, secondo fonti vicine al ct, avrebbe intenzione di chiamare per la prima volta Allan, centrocampista della squadra di Ancelotti le cui prestazioni non sono passate inosservate. Di Allan Tite ha parlato con il suo assistente Sylvinho, che segue con assiduità coloro che giocano all’estero, e ha saputo che il ragazzo, con doppio passaporto, piace anche a Mancini per l’Italia. Finora Allan non sarebbe stato convocato perché Tite vuole capire come può essergli utile, se da vice Casemiro o in posizione più centrale, come fanno nella Selecao Fred ed Arthur. Gli viene poi rimproverata una scarsa partecipazione offensiva. Però la sua costanza di rendimento e la paura di un possibile scippo di Mancini avrebbero convinto Tite a convocarlo venerdì per le amichevoli del 16 e 20 novembre.