CARACAS – Oggi sul campo dell’Hermanos Ghersi di Maracay, alle 17:00, Aragua e Zulia disputeranno il primo round della finale della Coppa Venezuela. La vincente del doppio confronto oltre a portare a casa la coppa si aggiudicherà un biglietto per la Coppa Sudamericana.

I giallorossi hanno nel loro palmares un trofeo di questa manifestazione, si tratta dell’edizione 2007 anche se la finale si é disputata nel mese d’aprile del 2008. Allora durante la sua cavalcata vincente eliminó Yaracuyanos (globale 2-1), SD Centro Italo (1-1, giallorossi qualificati per i gol in trasferta), Caracas (2-1), Deportivo Anzoátegui (2-2) e Unión Atlético Maracaibo (2-2). Casualità del destino anche in questo 2018, l’Aragua ha eliminato Caracas, Deportivo Anzoátegui ed in finale affronterà una squadra dello stato Zulia.

La squadra della ciudad jardín non ha nulla da chiedere al Torneo Clausura, per questo motivo punterà tutte le forze per portare a casa la Coppa Venezuela.

Dal canto suo, lo Zulia dell’italo-venezuelano Francesco Stifano parte con il cartello di favorito alla vittoria finale. Il mister di origine campana ha a disposizione una rosa con giocatori talentuosi come Glenddy Perozo e Frank Feltscher e tanti giovani con voglia di sfondare nel mondo del calcio.

I ragazzi di Stifano sognano ancora di poter fare la doppietta: Torneo Clausura-Coppa Venezuela, cosí com’è accaduto un paio di anni fa per mano del mister “Champions” Marcano.

Per lo Zulia, questa sarà sarà la sua seconda presenza in finale in tre anni. L’ultima presenza risale all’edizione del 2016, quando si aggiudicarono la Coppa Venezuela dopo aver battuto l’Estudiantes de Caracas con un globale di 2-0.

In questa finale Francesco Stifano avrà la possibilità di mettere in bacheca l’unico trofeo che gli manca, la Coppa Venezuela. In precedenza, il mister di origine campana ha vinto il campionato Under 17 e Under 20 con il Real Esppor, grazie a questi successi ha anche partecipato alla Coppa Libertadores di categoria. A questi titoli va aggiunto quello di campione della Segunda División con il Portuguesa.

Alla guida dello Zamora ha messo in bacheca: il Torneo Adecuación 2015, Torneo Apertura 2016 e il Titolo assoluto del 2016 battendo in finale lo Zulia di “Champion” Marcano.

Il ritorno della finale della Coppa Venezuela é in programma tra sette giorni sul campo dello stadio Pachencho Romero della città di Maracaibo.

(di Fioravante De Simone)