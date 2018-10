Richiestissima nelle fiction Aurora Ruffino è una delle attrici del momento. Interpretando “Cris” nella serie televisiva “Braccialetti Rossi” ha saputo far emozionare il pubblico di tutte le generazioni. E poi altre fiction di successo, da “Questo nostro amore” a “Purché finisca bene” e adesso “Non dirlo al mio capo 2” e “I Medici – Lorenzo Il Magnifico”.

Nel kolossal in onda su Rai1 e Rai Italia, Aurora interpreta Bianca De Medici. “Partecipare a questo lavoro per me ha un significato grandissimo – ha spiegato l’attrice nell’intervista a La Voce d’Italia TV – ed il mio personaggio è quello di una giovane donna coraggiosa che vive una storia d’amore impossibile con Guglielmo Pazzi, facente parte della famiglia da sempre rivale ai Medici. Bianca sarebbe capace di uccidersi per questo amore incondizionato, un amore da proteggere anche contro la propria famiglia. Lei ed il suo innamorato devono vivere il loro sentimento in segreto proprio come Giulietta e Romeo”.

Ma quanto le manca la Cris di ‘Braccialetti Rossi’ entrata nel cuore di tutti gli italiani? “Davvero tantissimo! E’ un personaggio che ho amato alla follia così come Braccialetti Rossi un progetto che ho davvero nel cuore. Non so se ritornerà anche perché la terza serie ha rappresentato la chiusura di un cerchio conclusosi perfettamente. Non riesco a dire se un giorno si riaprirà ma Cris la porterò sempre nel cuore”.

Video intervista di Emilio Buttaro