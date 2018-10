(ANSA) – ROMA, 24 OTT – La polizia britannica ha lanciato un appello per la ricerca di un presunto ladro che assomiglia all’attore di Friends David Schwimmer. Gli agenti di Blackpool hanno postato su Facebook un messaggio in cui si chiedeva ai possibili testimoni di aiutare a identificare un sospetto che fuggiva da un ristorante con una scatola piena di lattine. Lo scrive il Telegraph. Sul social sono stati postati una quantità di commenti che sottolineavano la somiglianza del sospetto con il personaggio interpretato da Schwimmer, Ross Geller, nella nota sitcom americana. “Grazie a tutti per la veloce risposta”, ha replicato la polizia scagionando l’attore riferendo che dalle indagini è emerso che “l’attore si trovava in America nel giorno del fatto”, il 20 settembre scorso. (ANSA).