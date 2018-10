CARACAS – Nel Centro Italiano Venezolano di Caracas é tutto pronto per la XXXVII edizione della Coppa Pollito.

La manifestazione dedicata ai bambini che stanno affrontando il percorso che li porterà dal corso di nuoto all’inserimento nei gruppi pre-agonistici. Si tratta di un trofeo in cui i piccoli nuotatori si confrontano con alcune prove negli stili classici (libero, farfalla, rana, dorso e staffetta) e anche con l’utilizzo della tavoletta. L’obiettivo della Coppa Pollito è quello di divertirsi e trovare nuove motivazioni per progredire nell’apprendimento di uno sport bellissimo come quello del nuoto.

Per l’edizione di quest’anno saranno in gara 252 pulcini provenienti da diversi angoli del Venezuela. Oltre ai padroni di casa ci saranno: Colegio Humboldt, Colegio Emil Friedman, Club Hebraica, Colegio Nuestra Señora del Camino, Centro Portugués de Miranda, Centro Portugués de Guayana, Pirañas de Chacao, Tiburones de Baruta, Suma Deportes, Escuela Deportiva PNU21 e Colegio Guayamuri.

Come di consueto tutti i partecipanti riceveranno una medaglia, ma quelli che arriveranno nelle prime otto posizioni avranno non solo il premio, ma anche quei punti che serviranno a stilare la classifica generale al termine della competizione e determinare così il club che porterà a casa la Coppa Pollito.

L’appuntamento per la prestigiosa manifestazione natatoria é fissato per martedì 6 novembre, giorno in cui ci sarà la tradizionale sfilata delle delegazioni partecipanti. La Coppa Pollito si estenderà fino all’otto novembre: saranno tre giorni d’intensa attività dove i bambini mostreranno davanti a papá, fratelli, cugini e gli orgogliosi nonni le loro abilità in vasca. Va ricordato che le gare inizieranno sempre alle 14:15 per consentire alle giovani promesse del nuoto di non tralasciare i loro impegni scolastici.

(di Fioravante De Simone)