CARACAS – José Guerra, integrante de la comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, considera que el monto requerido por el Proyecto de Ley del Presupuesto 2019, de 1 billón 529 mil 780 millones de bolívares soberanos (Bs.S) y un total de 424.939.016 Petros, “no es mucho, porque depende de la inflación y ahora parece mucho porque son un montón de ceros”

Advirtió, que dicho presupuesto debería ser aprobado por la AN, ya que si no hay aceptación legislativa, nadie les va a brindar préstamos y continuará el endeudamiento tanto en moneda nacional como extranjera.

Recalcó también que los organismos multilaterales y la banca de inversión, no van a cooperar con el organismo encargado de la economía en Venezuela si no se rigen por los parámetros establecidos por la ley.

El economista descartó que 75 % del presupuesto se vaya a destinar al gasto social, porque no hay política social con hiperinflación ya que ésta es la destrucción de la capacidad adquisitiva de la moneda, no hay política social que valga.

Descartó que el Petro logre abrirle las puertas al país hacia el financiamiento internacional. “Si Venezuela no tiene financiamiento externo no hay solución a la crisis (…) Para acceder al mercado mundial no se necesitan Petros, se necesita confianza.

Tenemos 7 mil millones de dólares en incumplimiento de pagos, si no se paga lo que se debe, nadie nos va a prestar en Petros, ni en dólares, ni en euros, ni en ninguna divisa, la primera condición es pagar lo que se debe, declaró para Unión Radio.