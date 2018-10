(ANSA) – ROMA, 24 OTT – L’Italia ha ottenuto nove medaglie nella quarta giornata degli Invictus Games di Sidney, la competizione ideata nel 2014 dal principe Harry d’Inghilterra, dedicata ai veterani e ai militari invalidi rimasti feriti in per cause di servizio. Tre ori per il tenente colonnello Marco Iannuzzi (Aeronautica militare), già campione italiano paralimpico dal 2002 al 2007, nei 50, 100 stile libero e dorso, oltre a un bronzo nei 50 rana. Doppio oro per il sottotenente Massimo Sapio (Esercito italiano) nei 50 stile e dorso, doppio bronzo per Antonio Auricchio (Esercito italiano) nei 50 e 100 stile; un bronzo lo ha ottenuto nei 50 dorso il vicebrigadiere Raffaele Di Luca (Carabinieri); mentre Giuseppe Spatola (Esercito Italiano) nei 100 stile si è classificato quarto.