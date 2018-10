(ANSA) – MILANO, 24 OTT – “Il Milan può essere un gigante ferito, ma ha un potenziale super. Quando perdi una partita importante come il derby, nella successiva vuoi dare tutto”. Quique Setien non si illude di affrontare una squadra in crisi domani, quando a San Siro il suo Betis Siviglia proverà a riscattarsi dopo due sconfitte di fila, sostenuto da 7 mila tifosi in trasferta. “Vuol dire che nella passata stagione abbiamo fatto qualcosa di importante, non pensavamo di trovarci qua”, ha detto l’allenatore degli spagnoli, che nella Liga sono a metà classifica con lo stesso ruolino di marcia del Milan, si stanno facendo notare per lo spettacolare possesso palla, in Europa League hanno pareggiato con l’Olympiacos e battuto 3-0 il Dudelange. “Il ko di domenica contro il Valladolid è stata frustrante, ma ai giocatori ho ricordato il nostro percorso, la vittoria della passata stagione al Bernabeu contro il Real. Possiamo perdere una, due, tre partite, ma abbiamo un piano che funziona e siamo migliori”, ha sottolineato Setien.