(ANSA) – ROMA, 24 OTT – ‘Cancellata’ dalla pubblicità dello sponsor dopo l’argento mondiale Paola Egonu non fa drammi. “È stato uno sbaglio. Non c’è nessun problema, tanto la squadra tutti la conoscono. E io non mi sono offesa” ha detto la pallavolista azzurra intercettata da Striscia la notizia per ricevere il tapiro d’oro. Alla domanda del tg satirico sulla telefonata ricevuta dal ministro dell’Interno: “Sa chi è il Ministro?”, la campionessa della nazionale prima ha risposto “non lo so” e, dopo il suggerimento di Staffelli, (“Matteo Salvini”), ha aggiunto: “Ah, certo, dobbiamo andare a salutarlo. Ha detto che sono stata bravissima con tutte le altre”.