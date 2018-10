(ANSA) – PARIGI, 24 OTT – Finisce in parità la sfida a Parigi tra Psg e Napoli: 2-2 il risultato finale del match del gruppo C di Champions League. I partenopei passano in vantaggio al 29′ del primo tempo con un gol di Insigne. Al 16′ della ripresa un autogol di Mario Rui rimette il risultato in parità. Al 32′ ci pensa Mertens a riportare in vantaggio la squadra di Ancelotti, che si fa raggiungere ancora dalla rete in pieno recupero di Di Maria.