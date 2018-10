(ANSA) – BELLUNO, 25 OTT – Sono stati tratti in salvo da un elicottero del Soccorso alpino i due escursionisti bellunesi, di 29 e 34 anni, rimasti intrappolati a causa delle fiamme divampate nell’Agordino. Stanno bene anche se provati da una notte trascorsa in un canalone innevato. Il Soccorso alpino ha operato tutta la notte per raggiungere i due ragazzi, rimasti bloccati a causa delle fiamme in un punto del canale della Besausega dove c’è neve, a circa 1500 metri di quota. Ai due escursionisti era stato detto di spegnere il cellulare per non consumare le batterie.