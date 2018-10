(ANSA) – BEIRUT, 25 OTT – Dopo più di cinque mesi dalle elezioni legislative, l’Iraq ha un nuovo governo guidato dal premier Adel Abdel Mahdi, che ha prestato giuramento nelle ultime ore a Baghdad. Ma l’esecutivo non è completo di tutti i ministri. Il premier ha ancora due settimane di tempo per indicare le nomine dei dicasteri ancora vacanti, tra cui figurano quelli degli interni, della difesa e della giustizia. In una concitata maratona parlamentare, il presidente dell’assemblea nazionale Muhammad Halbusi ha approvato nella notte la lista di 14 ministri. Tra questi figura un nuovo responsabile del ministero del petrolio, Tamer Ghadban, che aveva ricoperto l’incarico ad interim tra il 2004 e il 2005 e che è stato consigliere per gli affari energetici del premier uscente Haidar al Abadi.