(ANSA) – ROMA, 25 OTT – “Nel 2014 e nel 2016 ho vinto il Mondiale a Motegi e qui in Australia sono caduto, questa volta cercherò di essere più concentrato e proverò comunque a vincere”: il campione della Motogp Marc Marquez conferma la sua fama di pilota cannibale assetato di vittorie, nonostante abbia il titolo iridato già in bacheca, e nella tradizionale conferenza stampa in vista del gran premio di Phillip Island rinnova la sua sfida ai concorrenti. “Ancora non ho avuto tempo di riflettere a freddo su questa stagione, ha detto il neocampione del mondo ai microfoni di Skysport, ma sicuramente posso dire che abbiamo fatto un grande lavoro con il team. La Ducati è andata molto forte, dobbiamo fare un altro step in avanti in vista del 2019”. E sul secondo posot nel Mondiale non ha dubbi: “penso che Dovizioso sia più forte, anche Valentino va veloce, ma se dovessi scommettere lo farei su Andrea”.