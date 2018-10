(ANSA) – TORINO, 25 OTT – “I fatti su cui una trasmissione televisiva ha riportato l’attenzione, i rapporti tra la Juventus e il tifo organizzato, sono stati acclarati in ogni sede. E non possiamo consentire che oggi si insinui che la Juventus venga associata a fenomeni di bagarinaggio”. Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli, all’assemblea degli azionisti in corso all’Allianz Stadium, a proposto dell’inchiesta di Report andata in onda lunedì scorso.