(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Caos stamane sulla metro B di Roma che il cui servizio è stato interrotto per un blackout dalle 9.30 alle 10 circa. Il disguido è stato dovuto ad un guasto alla alimentazione elettrica. I passeggeri che erano in viaggio sono stati fatti scendere dai treni nelle stazioni. Rabbia degli utenti su Twitter: “metro b rotta, autobus a Termini con tanta gente pieni che non partono e domani fate pure sciopero….Vergogna”, scrive Marco. Irina incalza: “Guasto tecnico sulla linea B e B1, tutti fuori! Manca l’alimentazione! Sarà di nuovo colpa dei russi che viaggiano nella metro”, ironizza. “Sembra uno scherzo ma non lo è…metro B sospesa a causa di mancanza di alimentazione. Ma hanno tagliato la luce a Atac? Qui Garbatella”, scrive Antonio. Nel corso del blocco Atac fa sapere di aver attivato navette sostitutive.