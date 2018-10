(ANSA) – PECHINO, 25 OTT – L’intelligence Usa ha accertato che Russia e Cina ascoltano spesso le telefonate personali di Donald Trump usando le informazioni che ottengono per gestire meglio i rapporti col presidente e condizionare la politica americana. Lo scrive il New York Times. La Cina definisce “fake news” la ricostruzione. “Certe persone negli Usa non risparmiano gli sforzi per vincere il miglior premio per la sceneggiatura degli Oscar”, ha commentato in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri, Hua Chunying.