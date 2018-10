(ANSA) – MILANO, 25 OTT – “Preferisco guardare avanti, ma rilevo che fatturiamo più o meno quanto nel 2003. Il tema dei ricavi è vitale”. Lo ha sottolineato il presidente del Milan, Paolo Scaroni, durante l’assemblea dei soci, rispondendo alle domande dei piccoli azionisti sullo stato delle sponsorizzazioni. “Non ci sono grandi novità sugli sponsor. Se sono deludenti i risultati sportivi lo saranno anche le sponsorizzazioni. Le due cose devono andare insieme”, ha avvertito il n.1 rossonero chiarendo che il Milan resterà sul “fondamentale” mercato cinese “con un diverso approccio” rispetto a quello della precedente proprietà, che “non solo non ha portato niente, ma rischia di darci una cattiva reputazione. Sposteremo la sede da Pechino a Shanghai per dare un segno di discontinuità”. Il Milan inoltre “è tornato meritevole di credito da parte delle banche” e ha “firmato con Unicredit e Bpm una linea di factoring per 80 milioni di euro a un tasso del 2.5% a 3 anni”, ha aggiunto il consigliere del Milan Gianluca D’Avanzo.