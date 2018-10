(ANSA) – MILANO, 25 OTT – “Non lo dico come un impegno, ma mi piacerebbe aver preso una decisione sullo stadio per la fine di quest’anno. E’ un tema a cui stiamo dedicando molta attenzione”. E’ quanto dichiarato dal presidente del Milan Paolo Scaroni, rispondendo durante l’assemblea dei soci alle domande dell’ Associazione piccoli azionisti del club a proposito del futuro di San Siro e della possibilità di avere uno stadio di proprietà. “Disporre di uno stadio moderno ed efficiente è uno strumento fondamentale per quei ricavi che mancano a molte squadre italiane e anche al Milan – ha detto Scaroni -. Abbiamo preso in mano il problema come una delle priorità, stiamo esaminando tutte le ipotesi, inclusa quella di continuare la convivenza con l’altra squadra milanese. Ha tutta una serie di vantaggi, compreso il dimezzamento dei costi di realizzazione e gestione, ma diminuisce un po’ i gradi di libertà. Stiamo esaminando tutte le ipotesi”.