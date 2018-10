(ANSA) – TORINO, 25 OTT – “Un secondo stadio (per la squadra femminile ndr) non è allo studio, mentre ampliare l’Allianz Stadium non è possibile”. Così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, sulla possibilità, come richiesto da un azionista all’assemblea. “L’Allianz Stadium non è possibile espanderlo – ha detto il primo dirigente bianconero -, al massimo, se sarà e quando sarà, sarà creato un altro stadio”. Agnelli ha anche chiuso all’ipotesi di creare una polisportiva – “no, al momento non c’è apertura agli altri sport” -, intervento rafforzato dalle parole del Chief Revenue Officer della società, Giorgio Ricci: “Come ha detto il presidente le maglie da basket sono una pura operazione commerciale. Siamo molto sensibili all’allargamento verso nuovi target, come gli appassionati di altri sport”.