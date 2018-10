(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Il 22 dicembre si riaccendono i riflettori su Madonna di Campiglio, quando i giganti della Coppa del Mondo maschile di sci alpino torneranno a sfidarsi sulle nevi di Madonna di Campiglio, storica capitale della disciplina nel Circo Bianco. Lo scenario sarà ancora volta il Canalone Miramonti, che per l’occasione sarà illuminata dai riflettori per le due manche dello slalom notturno. Il nome della competizione è 3Tre: non solo un evento mondiale per gli appassionati di sci ma anche una grande festa e una felice combinazione turistica. Si disputerà di sabato, nei giorni dei week end sciistici di tanti appassionati: “Che gli eventi sportivi rappresentino un traino per l’economia turistica non è una novità, ma è la portata internazionale di questi eventi che può garantire una più forte visibilità alle destinazioni turistiche italiane”, dice il direttore dell’Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, Gianni Bastianelli, in occasione della presentazione alla sede Enit di Roma della Coppa del Mondo.