(ANSA) – BOLOGNA, 25 OTT – In attesa di nulla osta da parte degli artificieri e delle autorità, prosegue la sospensione del traffico ferroviario sulla linea Bologna-Verona, fra le stazioni di Crevalcore (Bologna) e San Felice sul Panaro (Modena), dopo che ieri è stato trovato un ordigno bellico in un cantiere adiacente i binari, durante i lavori di potenziamento tecnologico della linea. Fino alle 17 – fa sapere Trenitalia (Gruppo Fs Italiane)- proseguirà anche la riprogrammazione dell’offerta commerciale. I treni a lunga percorrenza continueranno ad essere deviati via Padova, con un allungamento medio dei tempi di viaggio di circa 90 minuti, mentre andrà avanti il servizio sostitutivo con autobus per i treni regionali fra Crevalcore e Poggio Rusco. (ANSA).