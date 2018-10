CARACAS – “L’italiano e la rete, la rete e l’italiano”. Questo il titolo della “XVIII Settimana della Lingua Italiana” che sarà inaugurata questo sabato 27 ottobre e sulla quale calerà il sipario domenica 11 novembre. Saranno quindici giorni intensi in cui letteratura e arte s’intrecceranno per soddisfazione degli amanti della cultura.

Tanti gli eventi in agenda. In questi quindici giorni si parlerà soprattutto di letteratura, ma anche di giornalismo. In particolare, si porrà l’accento sulla comunicazione oggi tanto in voga: quella attraverso i social-network. Nulla è più lo stesso da quando le nuove tecnologie hanno alterato la nostra quotidianità. Si porrà enfasi sulla trasformazione subìta dal giornalismo con l’irruzionedella rete nella comunicazione. Si parlerà, ad esempio, di Facebook, di Twitter, Istagram, Linkedin, Google+, MySpace che hanno reso la comunicazione più agile e soprattutto immediata.

Sabato 27 ottobre, negli spazi della “Galeria Abra”, del Centro d’Arte “Los Galpones”, sarà inaugurata un’interessante esposizione di 12 artisti italiani curata da Antonello Tolve. Gli artisti invitati offriranno una loro particolare interpretazione della Costituzione italiana.

L’Ambasciatore Mignano e la Costituzione

Lo stesso giorno, ma nella Biblioteca di “Los Palos Grandes”, il nostro Ambasciatore, Silvio Mignano, parlerà della Costituzione, la sua storia e si suoi valori. Sarà un’occasione per conoscere meglio lo spirito con cui fu scritta e i sentimenti che mosse chi, all’indomani della grande guerra, ebbe la responsabilità di dare al Paese in rovina una struttura politica Repubblicana che non tradisse gli ideali di libertà, giustizia e uguaglianza. Gli stessi ideali nei quali si riconoscevano chi combatté contro il fascismo e il nazismo.

Lo scrittore Marco Archetti, invitato speciale alla manifestazione culturale assieme al fotografo Graziano Bartolini, sarà il conferenziere principale del “taller” titolato “Las fronteras del periodismo”. Lo scrittore sarà accompagnato dalla professoressa Tamara Slusnys. Il giorno seguente sarà il turno dello scrittore Ednodio Quintero che parteciperà all’incontro “Raccontare storie oggi”.

Il giorno 4 novembre, nel “Cine Trasnocho”, sarà proiettato il film diretto da Ermanno Olmi, “Torneranno i prati”. L’8 novembre il giornalista Jaime Bello Leon commenterà parlerà dell’uso dell’italiano nell’opera.

La settimana italiana concluderà con una visita al quartiere popolare “La Carlota” che, assieme a quello di Chacao, è considerato una sorta di “Little Italy” venezuelana.

Da sottolineare che in occasione dell’importante manifestazione, la scrittrice Victoria De Stefano riceverà l’onorificenza “Cavaliere della Repubblica Italiana”. L’appuntamento sarà presso la residenza del nostro ambasciatore, Silvio Mignano, il primo novembre alle 17:30.