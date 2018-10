(ANSA) – ISTANBUL, 25 OTT – L’installazione in Turchia dei sistemi missilistici russi di difesa aerea S-400 inizierà tra un anno, nell’ottobre 2019. Lo ha detto il ministro della Difesa di Ankara, Hulusi Akar, spiegando che il personale incaricato di gestire le batterie di missili sarà inviato in Russia per ricevere il necessario addestramento. L’acquisto turco degli S-400 di Mosca ha suscitato forti preoccupazioni da parte degli alleati della Nato, a partire dagli Usa.