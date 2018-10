(ANSA) – GENOVA, 25 OTT – Il treno con le cisterne con il cloroformio sviato la scorsa notte a Rapallo ha viaggiato con un carrello fuori binario per circa tre chilometri e mezzo. E’ quanto emerge da una nota di Ferrovie dello Stato: “Attualmente sul posto sono a lavoro 50 tecnici di RFI (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici per ripristinare i danni riportati dall’infrastruttura, in seguito allo svio, su circa 3.500 metri di binario. Nelle prossime ore sarà possibile formulare una previsione certa sui tempi di ripristino, dai primi riscontri si prevede comunque che i tecnici saranno a lavoro almeno per le prossime 72 ore, lavorando anche di notte, per realizzare la prima fase delle attività che prevedono la sostituzione di seimila traversine” spiega la nota.