(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Con l’appuntamento del Forum nazionale del Pd si conclude una parte importante dell’impegno preso a luglio scorso. Credo sia importante avviare il congresso poi ognuno fara’ le proprie scelte, le faro’ anch’io. Ma questa mattina non ho lanciato nessuna mia candidatura, ora devo portare fino in fondo il mio compito”. Lo ha detto il segretario del Pd Maurizio Martina alla stampa estera dove alla domanda in proposito risponde anche “cosa faro’? Sto ragionando” e “nel congresso ciascuno di noi dara’ una mano, candidato o meno”.