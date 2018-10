(ANSA) – ROMA, 25 OTT – “Penso di avere grandi opportunità per puntare alla vittoria, cercheremo di preparare la macchina al meglio. In qualifica non abbiano grandi possibilità ma per la gara sarà tutta un’altra cosa, siamo fiduciosi”. Lo ha detto il pilota della Red Bull Max Verstappen nella conferenza stampa del giovedì del Gp del Messico, che aveva vinto l’anno scorso. L’olandese ha ammesso di aver fatto una gran gara in Texas, dove ha chiuso secondo partendo dalle retrovie: “Difficile dire se sia stata la mia gara migliore – ha spiegato -, di sicuro è stata un’ottima prova. Siamo stati competitivi ancora una volta in gara e lottare per la vittoria è stato bello”. In vista della corsa di domenica, Verstappen ha dichiarato che gareggiare in altitudine cambia molti parametri, appiattendo un po’ la potenza dei motori e modificando il carico aerodinamico, comunque l’approccio alla gara sarà sempre lo stesso”.