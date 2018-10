(ANSA) – ROMA, 25 OTT – “Ad Austin abbiamo ottenuto un gran risultato, facendo una bella gara. Ho dovuto lottare, non è stata una vittoria semplice ma è stata una cosa positiva per noi e per tutti, perché è stata una gara divertente. Speriamo di essere forti e ripeterci questo fine settimana”. Così Kimi Raikkonen nella conferenza stampa del giovedì per il Gp del Messico, terz’ultima prova del mondiale di Formula 1. “Nelle precedenti gare su questa pista la Ferrari, la Mercedes e la Red Bull sono state molto vicine e la differenza l’hanno fatta i dettagli. E’ difficile fare previsioni, quindi, vedremo domenica come andrà” ha proseguito il finlandese della Ferrari, al quale poi è stato chiesto un bilancio della stagione: “Non è ancora finita, ma non è andata come volevamo anche se abbiamo fatto del nostro meglio – ha detto -. Potremo chiudere terzi o quarti, non lo so. Un risultato che non è ottimale ma poteva andare anche peggio”.