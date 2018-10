(ANSA) – PARIGI, 25 OTT – “Non so ancora quali saranno i miei programmi per l’anno prossimo. Ne parlerò tra due settimane con il mio team (Sky n.d.r.), e allora decideremo. Intanto ricomincio ad andare in bici”. Così il vincitore del Tour 2018, Geraint Thomas, oggi a Parigi dove ha preso parte alla presentazione della Grande Boucle del prossimo anno. In realtà Tjomas attende di conoscere anche il percorso del Giro, che verrà presentato mercoledì prossimo, in modo da avere più chiaro il quadro della situazione generale e capire meglio come dividere le responsabilità con Chris Frooome, l’altro capitano del Team Sky. Proprio Froome sul prossimo Tour dice che “vincerlo avrebbe un sapore particolare, perché Sky festeggerà la sua decima stagione nel ciclismo. Mi sorprende che ci sia poco spazio per le prove a cronometro, e per questo credo che Tom Dumoulin non ci sarà. In compenso ci saranno molte montagne e questo renderà la corsa sempre più difficile, del resto ogni anno è così. Vedo bene Nairo Quintana”.