(ANSA) – ROMA, 25 OTT – Resta tutto invariato: respinti tutti i ricorsi nel caso-Chievo sulle plusvalenze con il Cesena. Lo ha deciso la Corte federale d’appello che ha confermato i 3 punti in classifica al club scaligero e le stesse condanne ai tesserati coinvolti. Per il patron del Chievo, Luca Campedelli, restano i tre mesi di inibizione. La procura federale aveva chiesto 15 punti di penalizzazione e le stesse istanze di inibizione avanzate in primo grado per i dirigenti coinvolti, compresi i 36 mesi di inibizione per il suo presidente Luca Campedelli.