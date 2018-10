(ANSA) – MILANO, 25 OTT – In un solo colpo, l’Inter ha ufficializzato ben sei rinnovi di contratto per i propri giocatori. “FC Internazionale Milano è felice di annunciare che Marcelo Brozovic, Antonio Candreva, Henrique Dalbert, Roberto Gagliardini, Joao Miranda e Matias Vecino hanno prolungato il proprio contratto con il Club”, si legge in una nota del club nerazzurro. Si tratta di rinnovi di un singolo anno per tutti i calciatori, tranne che per Gagliardini che ha prolungato per due stagioni. Nel dettaglio, Brozovic ha rinnovato fino al 30 giugno 2022 (con nuova clausola valida solo per l’estero fissata a 60 milioni), Candreva fino al 30 giugno 2021, Dalbert fino al 30 giugno 2023, Miranda fino al 30 giugno 2020, Vecino fino al 30 giugno 2022 e Gagliardini fino al 30 giugno 2023.