(ANSA) – FIRENZE, 25 OTT – “Contro il Torino sarà uno scontro diretto, una gara difficile perché la squadra granata specie nel proprio stadio gioca bene. Ma noi speriamo e puntiamo a fare una bella prestazione”. A suonare la carica è Nikola Milenkovic, uno dei titolari della giovane Fiorentina di Pioli decisa a sfatare il tabù-trasferta. Il difensore serbo ha partecipato questo pomeriggio ad una sessione autografi davanti allo stadio insieme a Vlahovic e Hancko. Con i compagni di reparto Milenkovic si sta preparando per cercare di fermare i granata e in particolare il loro centravanti: “Belotti non segna da un mese? Noi difensori lavoriamo sempre per impedire agli attaccanti avversari di fare gol e sarà così pure domani”.