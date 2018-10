(ANSA) – ORISTANO, 25 OTT – Ha risposto alle domande del Gip per tre ore Nicola Caboni, il sesto giovane finito in manette nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Manuel Careddu, il 18enne ucciso e seppellito in un terreno in provincia di Oristano. Caboni, 19 anni di Ghilarza (Oristano), è finito in cella con l’accusa di soppressione di cadavere, per aver partecipato a nascondere il corpo di Manuel. La Gip Annie Cecile Pinello e il pm Andrea Chelo sono entrati nel carcere di Massama alle 16, seguiti dagli avvocati del giovane, Irene Gana e Marcello Sequi. Il 19enne ha risposto alle varie domande, cercando, con buona probabilità di chiarire la sua posizione e spiegare il suo ruolo nel branco. “Non diciamo nulla sul contenuto delle dichiarazioni – ha detto all’ANSA l’avvocata Irene Gana – il Gip si è riservato di decidere. Noi abbiamo chiesto che il nostro assistito venga rimesso in libertà, a nostro avviso non ci sono le esigenze delle custodia in carcere”. (ANSA).