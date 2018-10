SOELDEN (Austria). – La coppa del mondo riparte per la 25esima volta dai 3 mila metri del ghiacciaio austriaco Rettenbach di Soelden: sabato gigante donne e domenica gigante uomini. Le previsioni meteo però non sono buone: sono attese una nevicata molto abbondante sabato e una tempesta di vento domenica. Ma gli austriaci incrociano le dita sperando ovviamente che la manifestazione possa svolgersi regolarmente.

L’Italia sabato non potrà schierare la sua stella: la bergamasca Sofia Goggia. nei giorni scorsi si è infatti fratturata un malleolo cadendo durante un allenamento. Tornerà in pista solo a gennaio, con due mesi di assenza che potrebbero ridimensionare le grandi aspettative sulla campionessa azzurra, oro olimpico in discesa in Corea nello scorso febbraio e polivalente eccellente.

Toccherà così soprattutto a Federico Brignone e Marta Bassino difendere sabato l’onore azzurro. LA stagione 2018-19 avrà al centro i Mondiali del prossimo febbraio in Svezia, ad Aare: un appuntamento che con le sue medaglie iridate vale quanto e più di una coppa del mondo. Ma la corsa a tappe della coppa sarà comunque come sempre una travolgente e lunga cavalcata sulle piste di mezzo mondo, da un continente all’atro.

In questa corsa l’Italia farà come sempre la sua parte ospitando ben dieci gare, sette per gli uomini e tre per le ragazze. gare italiane cominciano per gli uomini in dicembre: 14 e 15 dicembre Superg e discesa di val Gardena; 16 e 17 dicembre gigante e gigante parallelo di Alta Badia; 22 dicembre slalom speciale notturno di Madonna di Campiglio; 28 e 29 dicembre si chiude a Bormio, in Valtellina, con discesa e superG.

Le gare donne saranno invece in gennaio, vero test poco prima dei Mondiali: il 15 gennaio il gigante a Plan de Corones, il 19 e 20 gennaio discesa e superG a Cortina d’Ampezzo. Ma la prossima stagione di coppa del mondo sarà anche l’ultima di Lindsey Vonn, la più grande sciatrice di tutti i tempi. L’americana ha infatti confermato che alla fine della prossima stagione smetterà di gareggiare. Ha all’attivo, a 33 anni di età, ben 82 vittorie: mai nessuna come lei.

Lindsey però sogna di battere anche un record assoluto fra uomini e donne, superando gli 86 successi in coppa del leggendario svedese Ingemar Stenmark. L’impresa non è davvero impossibile viste le qualità dell’americana che è una velocista di enorme talento. Lindsey avrebbe del resto sicuramente già battuto quel record se una serie di infortuni non l’avessero bloccata per quasi due intere stagioni. Insomma, il record di 86 vittorie di Stenmark ha ormai i giorni contati.