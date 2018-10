CARACAS – Gli ultimi novanta minuti del Torneo Clausura i tifosi venezuelani li vivranno con l’orecchio incollato alla radio. Per Monagas (31 punti), Deportivo Táchira (29), Deportivo La Guairas (29) ed Estudiantes de Mérida (28) servirá per definire in che posto finiranno in chiave octagonal.

Dietro di loro c’è un gruppo di sei squadre sono in lotta per uno dei quattro posti ancora disponibili. Fanno parte di questa bagarre Deportivo Lara (26 punti), Trujillanos (26), Zamora (25), Caracas (25) Mineros (24) e Zulia (22).

La gara più affascinante sarà quella tra Deportivo Táchira e Mineros, in programma domenica alle 16:00 a San Cristóbal. i gialloneri già sicuri di un posto nel G8 vogliono chiudere in bellezza la fase regolare del Torneo Clausura e perché chiudere al primo posto. Dal canto suo, il Mineros non può permettersi un passo falso, anche una vittoria non potrà bastare ai neroazzurri. Per qualificarsi devono fare cassa e sperare in un passo falso di Caracas o Zamora.

Storia ben diversa per il Deportivo Lara che ha due risultati su tre per timbrare il biglietto d’ingresso alla festa degli otto. La formazione ospiterà il già retrocesso Metropolitanos che nell’ultima giornata ha battuto la capolista Monagas.

Stesso discorso per il Trujillanos che potrebbe qualificarsi anche con un pareggio contro il Carabobo.

Lo Zamora (settimo) ospiterà l’Aragua che vuole rifarsi dalla sconfitta subita in Coppa Venezuela. Il Caracas visiterà la città di Maracay per sfidare l’Atlético Venezuela di Antonio Franco. Llaneros e capitolini hanno il destino nelle loro mani: una vittoria e si qualificheranno per l’octagonal.

Infine lo Zulia ha possibilità remote di andare ai playoff, i ragazzi di Francesco Stifano devono vincere la gara interna con l’Academia Puerto Cabello e sperare in passi falsi di Zamora, Caracas e Mineros.

L’ultima giornata servirá non solo per definire gli incroci dell’Octagonal, ma anche per capire chi andrà nelle competizioni internazionali in base alla Tabla Acumulada. Tutte le gare si disputeranno domenica alle 16:00.

(di Fioravante De Simone)