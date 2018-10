ROMA. – “La sicurezza dell’Africa è la nostra sicurezza”, l’Italia e l’Ue devono investire nel continente, uscire dalla logica dell’emergenza e fare in modo che “l’immigrazione torni ad essere un’opportunità e non una scelta obbligata”. E anche l’Europa deve fare la sua parte. Il premier Giuseppe Conte chiude ricordando che l'”Africa rappresenta un’opportunità” la seconda conferenza Italia-Africa alla Farnesina, una giornata di lavori per rilanciare gli investimenti italiani e dare un futuro al continente.

Con l’obiettivo di fermare quella che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha definito, in apertura dei lavori, “un’ininterrotta catastrofe umanitaria” di fronte alla quale l’Italia non si è tirata indietro. “La dinamica demografica, le crisi ambientali e climatiche, i conflitti – ha detto il capo dello Stato – hanno alimentato nel continente africano un movimento di popolazioni senza precedenti. Un’ininterrotta catastrofe umanitaria nei confronti della quale l’Italia, consapevole della natura globale e non sporadica di questi movimenti migratori, si è dimostrata sensibile, non ultimo con l’accoglienza, dal 2015 ad oggi, di circa 475.000 migranti, con un approccio integrato e su più livelli, fondato sui principi di responsabilità condivisa e partenariato tra i Paesi di origine, transito e destinazione dei flussi”.

Un lavoro importante quello fatto dall’Italia, che chiede con forza un maggiore impegno dell’Europa. “Dall’insediamento del governo – ha assicurato Conte – abbiamo chiesto con nuova energia e convinzione che si individui in ambito Ue una risposta europea coordinata, concreta ed efficace al fenomeno migratorio nel suo complesso. Una risposta strutturata, multilivello e di breve, medio e lungo periodo, che assicuri la dignità delle persone e combatta con fermezza i trafficanti di esseri umani, che questa dignità calpestano”.

Ma non solo: L’Europa deve fare di più anche dal punto di vista economico. “Il nostro Paese, che nel 2017 è stato il secondo contributore fra gli Stati Ue” al Trust Fund per l’Africa “intende anche in questo caso onorare i suoi impegni e valorizzare, rafforzare e sviluppare le proprie operatività sul campo. E’ necessario che anche gli altri Paesi europei, però, contribuiscano con altrettanta convinzione e concretezza al Trust Fund”.

D’accordo anche il padrone di casa, il Ministro degli esteri Enzo Moavero: “L’Italia – ha detto – è il Paese che si sta battendo maggiormente all’interno dell’Ue per aumentare, e cercare di fare un salto di qualità, nelle risorse dedicate alla cooperazione con i Paesi africani. Servono più risorse e più investimenti, in modo da creare formazione per giovani in Africa e opportunità di investimento per le aziende europee e italiane”. Un’impegno, quello italiano, che punta anche alla stabilizzazione di paesi come la Libia, nella quale Roma sarà capofila con la conferenza di Palermo.

