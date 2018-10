NAPOLI. – Odi a Carlo Ancelotti e al Napoli sulla stampa francese dopo il pareggio strappato a 2′ dalla fine al Parco dei Principi dal PSG ai partenopei nel girone di Champions League. E mentre i complimenti non si contano, la formazione partenopea è tornata ad allenarsi già oggi in vista della sfida con la Roma di domenica sera al San Paolo.

Il rammarico per la vittoria sfumata in casa del Psg in pieno recupero è grande, ma l’obiettivo ottavi è ancora alla portata di Hamsik e compagni, anche perché alla fine del girone d’andata i partenopei sono secondi in classifica alle spalle del Liverpool e dunque virtualmente qualificati. Inoltre i francesi dovranno ora giocarsi tutte le loro possibilità residue al San Paolo e, nonostante la forza e il valore della squadra di Touchel, non sarà certo un’impresa facile, come la partita di ieri ha fatto chiaramente capire.

Insomma il rammarico resta, ma nello stesso tempo la speranza di realizzare l’impresa di uscire indenni dal girone di ferro della Champions si è addirittura rafforzata dopo il mezzo successo di ieri sera al Parco dei Principi. Lo stato d’animo della squadra viene perfettamente sintetizzato dalle parole del capitano, Marek Hamsik il quale, come è consuetudine, affida al suo sito il commento all’indomani di una gara ufficiale.

“Eravamo vicini ai tre punti, purtroppo – scrive lo slovacco – ne abbiamo ottenuto uno. Sono molto dispiaciuto per il risultato finale. Mi dispiace molto che alla fine non siamo riusciti a vincere”. “Ancora una volta – osserva il capitano del Napoli – abbiamo fatto una prestazione super. Nel primo tempo abbiamo giocato molto bene e meritavamo il vantaggio. Nel secondo tempo i nostri avversari hanno fatto un po’ di pressing ed hanno pareggiato, ma è normale, perché il Psg ha un grande potenziale, ha grandi giocatori. Abbiamo reagito e dopo un quarto d’ora abbiamo segnato un altro gol”.

“Abbiamo giocato le prime tre gare del girone di Champions in cui – conclude Hamsik – abbiamo dimostrato la nostra forza e fino alla fine lotteremo per gli ottavi di finale”.

La squadra intanto si è allenata nel pomeriggio a Castel Volturno in vista della sfida con la Roma. Ancelotti ha riservato soltanto lavoro di scarico a coloro i quali sono stati impegnati nella partita di ieri sera. Ancora lavoro differenziato per gli infortunati Ounas, Luperto e Verdi.