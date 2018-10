(ANSA) – ROMA, 26 OTT – I Lakers sono tornati e Lebron James trascina alla vittoria la sua formazione. Nelle quattro partite Nba che si sono giocate nella notte, la vittoria della squadra californiana è il dato che emerge nettamente. Dopo uno stentato avvio di stagione, la squadra di Los Angeles infila la seconda vittoria consecutiva a danno dei Denver Nuggets, finora imbattuti e soprattutto comincia a far vedere di che cosa è capace. Il punteggio di 121-114 porta in gran parte la firma di Lebron James che, sotto gli occhi di Kobe bryant seduto in tribuna, ha firmato una tripla doppia di 28 punti, 11 rimbalzi e 11 assist. Nelle altre gare, da segnalare il quarto ko consecutivo degli Oklahoma City Thunder, messi sotto dai Boston Celtics per 101-95. Bene invece i Detroit Pistons, al quarto successo, stavolta contro i Cleveland Cavaliers con il punteggio di 110-103. I Cavs stanno letteralmente affondando, per loro è la quinta sconfitta in cinque partite. Infine ko casalingo per gli Orlando Magic, battuti da Portland per 128-114. (ANSA).