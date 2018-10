(ANSA) – Soelden (Austria), 26 ott – Sono nove le azzurre che domani prenderanno parte al gigante femminile di Soelden (ore 10 prima manche, ore 13 seconda manche) che apre la stagione di Coppa del mondo. Assente l’infortunata Sofia Goggia, ci saranno le atlete di punta in questa disciplina, Federica Brignone, Marta Bassino e Irene Curtoni. Rientrano invece in gara dopo infortuni Francesca Marsaglia e Karoline Pichler. Fra le più’ giovani ci saranno Roberta Midali e Luisa Bertani, mentre saranno all’esordio assoluto in Coppa del mondo la diciannovenne tarvisiana dell’Esercito Lara Della Mea e la diciottenne romana dello Sci Club Livata Elena Sandulli. Domani non sara’ invece in pista al campionessa americana Lindsey Vonn che è’ concentrata sulle discipline veloci che piu’ ama: tornerà in gara a fine novembre durante la trasferta in Nord America. Domani le rivali da battere saranno le austriache guidate da Anna Veith,e la tedesca Vittoria Rebensburg. Sul ghiacciaio Rettenbach di Soelden l’Italia vanta fra le donne due successi con Federica Brignone nel 2015 e Denise Karbon nel 2007, un secondo posto con Deborah Compagnoni nel 1996, cinque terzi posti con Manuela Moelgg nel 2017 e 2010, Marta Bassino nel 2016, Denise Karbon nel 2009 e Deborah Compagnoni nel 1998. (ANSA).