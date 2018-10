(ANSA) – ROMA, 26 OTT – Irlanda al voto oggi per le elezioni presidenziali, con il presidente uscente Michael Higgins dato per favorito. I seggi, aperti da questa mattina alle 7.00, chiuderanno alle 22.00 e lo spoglio dei voti inizierà domattina alle 9.00, mentre i risultati sono attesi per domani sera, come riferisce Bbc News online. Gli elettori saranno contemporaneamente chiamati a decidere se cancellare il reato di “blasfemia”, abolendo la vecchia norma costituzionale che vieta sull’isola qualunque forma di offesa alla religione. Stando ai sondaggi, la cancellazione dovrebbe passare, con un 51% di voti favorevoli accreditati come certi, rispetto a un 19% di contrari convinti e il resto indecisi o disinteressati. Per quanto riguarda l’elezione del presidente, carica fondamentalmente simbolica nel sistema istituzionale irlandese, si attende la conferma Higgins, anziano letterato d’idee liberali.