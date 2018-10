(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 26 OTT – Con un appello firmato da cinque Presidenti delle conferenze episcopali, i vescovi della Chiesa cattolica invitano i governi a intraprendere “azioni ambiziose e immediate” per affrontare e superare gli effetti devastanti della crisi climatica. “La Chiesa – sottolinea una nota – invita i politici ad adoperarsi in favore di un’attuazione ambiziosa dell’Accordo di Parigi per le persone e per il pianeta. Chiedono che la prossima conferenza sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite (Cop24, Katowice, Polonia, dicembre 2018) si dimostri una pietra miliare nel percorso indicato a Parigi nel 2015”. A firmare l’appello sono i responsabili ecclesiali di Asia, Africa, Oceania ed Europa (manca invece la firma dei vescovi americani).